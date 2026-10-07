СКР начал проверку информации о падении части потолка на школьника
07.10.2026, 13:34
Иглинский межрайонный следственный отдел начал проверку по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) в школе села Кудеевский.
Как сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии, в соцсетях появилась информация о том, что в учебном заведении на школьника упал фрагмент потолочного покрытия. По предварительным данным, ребенок не пострадал. Также в публикации, добавили в ведомстве, отмечалось о неудовлетворительном состоянии здания школы и отсутствии ремонта.