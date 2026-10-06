Все кандидаты «Единой России» от Сургутской группы отказались идти в думу ХМАО

Все три претендента в думу Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) в составе Сургутской региональной группы №9 партсписка «Единой России» по единому округу отказались от депутатского кресла в представительном органе, сообщили в избирательной комиссии Югры. В результате распределения мандатов место в окружном парламенте досталось депутату думы Лангепаса, заведующей детской поликлиникой Лангепасской городской больницы — врачу-педиатру Татьяне Дегтяревой (Радужнинская группа №15 партсписка «Единой России»), которая по итогам выборов не проходила в думу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Дегтярева

Фото: Сайт думы Лангепаса Татьяна Дегтярева

Фото: Сайт думы Лангепаса

Изначально соответствующий мандат по итогам голосования на выборах 18-20 сентября получил губернатор Руслан Кухарук, который избрался в думу ХМАО в составе общерегиональной части партсписка «Единой России». Позже, 26 сентября, глава Югры отказался уходить в отставку, в связи с чем передал депутатское кресло партийцам из Сургутской региональной группы №9. Впрочем, примеру господина Кухарука решили последовать все кандидаты из нее — в думу Югры не захотели переходить депутат думы Сургута, председатель совета союза «Сургутская торгово-промышленная палата» Владимир Болотов, ведущий экономист планово-экономического отдела Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии Гульнара Сулейманова и ведущий экономист контрактной службы в этом же учреждении Светлана Шевченко. Избирком удовлетворил их заявления об отказе быть депутатами.

Татьяна Дегтярева родилась в 1967 году в Алапаевске (Свердловская область), начала трудовую деятельность с должности участкового педиатра в Ларинской участковой больнице Уйского района Челябинской области в 1993 году, в 1995 году перешла в детскую поликлинику: была участковым педиатром, врачом-фтизиатром, заведующей педиатрическим отделением, и.о. заведующей детской поликлиникой. С 1998 года занимает должность заведующего детской поликлиникой Лангепасской городской больницы — врача-педиатра, с 2006-го избиратеся депутатом думы Лангепаса.

Всего на выборах депутатов думы ХМАО проголосовали 60,68% избирателей Югры. В результате кандидаты от «Единой России» одержали победу в 18 одномандатных округах из 20, в оставшихся двух избрались представители от КПРФ и ЛДПР. По итогам распределения мандатов между партсписками, которые набрали более 5% голосов, «Единая Россия» взяла еще 13 мандатов (партия получила 337,6 тыс. бюллетеней в свою поддержку; 54,18%), ЛДПР — три (106,8 тыс.; 15,32%), КПРФ — два (78,8 тыс.; 11,31%), «Новые люди» (44,5 тыс.; 6,4%) и «Справедлива Россия» (36 тыс.; 5,17%) — по одному.

В новом созыве думы ХМАО фракция «Единой России» увеличилась с 27 депутатов до 31, количество политиков от КПРФ сократилось с шести до трех, а ЛДПР продолжит представлять три человека, «Справедливую Россию» — один. «Новые люди» впервые получили место в окружном парламенте.

Василий Алексеев