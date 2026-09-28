Губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук отказался от мандата депутата окружной думы

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Руслан Кухарук отказался от мандата депутата думы ХМАО-Югры восьмого созыва, сообщили в избиркоме округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Руслан Кухарук

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«В связи с поступившими заявлениями об отказе от мандата депутата думы ХМАО-Югры восьмого созыва кандидатов, избранных по единому избирательному округу, избирательная комиссия Югры приняла решения о передаче депутатских мандатов. Мандат депутата думы ХМАО-Югры восьмого созыва Кухарука Руслана Николаевича ("Единая Россия") передан Болотову Владимиру Николаевичу (№1, Сургутская региональная группа №9)»,— говорится в сообщении.

В пользу других участников выборов распределили еще три мандата после отказа избранных кандидатов быть депутатами.

Голосование на выборах депутатов думы ХМАО проходило 18-20 сентября без использования электронного формата. Кандидаты от «Единой России» одержали победу в 18 одномандатных округах из 20, в оставшихся избрались представители от КПРФ и ЛДПР. В результате распределения мандатов между списками претендентов по единому округу, которые преодолели пятипроцентный барьер, «Единая Россия» получила еще 13 мандатов (партия набрала 337,6 тыс. голосов; 54,18%), ЛДПР — три (106,8 тыс.; 15,32%), КПРФ — два (78,8 тыс.; 11,31%), «Новые люди» (44,5 тыс.; 6,4%) и «Справедлива Россия» (36 тыс.; 5,17%) — по одному. По данным ГАС «Выборы», итоговая явка составила 60,68%.

В новом созыве думы ХМАО фракция «Единой России» увеличится с 27 до 31 депутата, количество представителей КПРФ сократится с шести до трех, ЛДПР продолжат представлять три человека, «Справедливую Россию» — один. «Новые люди» впервые получили место в окружном парламенте.

Полина Бабинцева