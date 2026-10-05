Должность спортивного директора «Локомотива» занял Нариман Акавов
Московский «Локомотив» назначил Наримана Акавова на пост спортивного директора. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
В этой должности Нариман Акавов сменил Дмитрия Ульянова. 25 сентября «Локомотив» по обоюдному согласию сторон расторг с ним контракт.
«Очень много перспективных, интересных игроков, а также молодых российских футболистов, а команде просто требуется точечное усиление, которое позволит ей окрепнуть и заменить ушедших лидеров, которые покинули клуб за текущий календарный год. Но в целом ''Локомотив'' — очень интересная, молодая, крепкая и очень перспективная российская команда»,— заявил господин Акавов.
Предыдущим местом работы Наримана Акавова было столичное «Динамо», где он руководил селекционным отделом и был главным скаутом клуба. Также он занимал пост главного скаута в столичном «Спартаке».
«Локомотив» с семью очками после девяти туров Российской премьер-лиги занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче команда на выезде сыграет против воронежского «Факела».
Для «Локомотива» спортивный директор встроен в систему, где состав формируется не только за счет покупок, но и через собственную молодежную структуру. Клуб объединил молодежную команду с «Казанкой», чтобы перспективные игроки напрямую попадали в основу; целевым показателем называлось продвижение одного-двух футболистов в год. Работа спортивного директора в этой модели связана с тренерским штабом, медицинской и управленческой командами, а сам курс поддерживали совет директоров и РЖД.
Пространство для усиления состава при этом ограничено финансовой конструкцией клуба. В 2024 и 2025 годах «Локомотив» имел положительный трансферный баланс, а последние три года обходился без дополнительного финансирования РЖД, кредитов и займов: приобретение игроков происходило за счет доходов от их продажи. Поэтому точечное усиление должно сочетаться с развитием футболистов, которых можно встроить в основу или позднее реализовать как актив.
Такая схема стала следствием стратегии, принятой практически одновременно с приходом Владимира Леонченко: она предусматривала перестройку клубного хозяйства, омоложение команды, снижение зарплат и перенос акцента на перспективных игроков. Для нового спортивного директора это означает работу внутри уже заданного курса, а не свободное расширение трансферных расходов.