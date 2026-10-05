Должность спортивного директора «Локомотива» занял Нариман Акавов

Московский «Локомотив» назначил Наримана Акавова на пост спортивного директора. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

В этой должности Нариман Акавов сменил Дмитрия Ульянова. 25 сентября «Локомотив» по обоюдному согласию сторон расторг с ним контракт.

«Очень много перспективных, интересных игроков, а также молодых российских футболистов, а команде просто требуется точечное усиление, которое позволит ей окрепнуть и заменить ушедших лидеров, которые покинули клуб за текущий календарный год. Но в целом ''Локомотив'' — очень интересная, молодая, крепкая и очень перспективная российская команда»,— заявил господин Акавов.

Предыдущим местом работы Наримана Акавова было столичное «Динамо», где он руководил селекционным отделом и был главным скаутом клуба. Также он занимал пост главного скаута в столичном «Спартаке».

«Локомотив» с семью очками после девяти туров Российской премьер-лиги занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче команда на выезде сыграет против воронежского «Факела».

Арнольд Кабанов