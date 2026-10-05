В России внедрена технология биокатализа

Российская компания «Биоамид» (входит в ГК «Норкем») совместно с НИЦ «Курчатовский институт» реализовала первый в стране проект по масштабному внедрению технологии биокатализа в крупнотоннажную органическую химию. Об этом на проходящем в Геленджике форуме «Биопром» сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

По словам министра, предприятие стало вторым в мире поставщиком биокатализаторов для химических процессов. «Саму технологию, не только конечный продукт, купили наши партнеры из Италии, США, Южной Кореи, Великобритании, Германии. Продукт настолько высокого уровня, что мы поставляем его и в недружественные страны»,— отметил господин Алиханов.

Биокатализ — это использование биологических систем (например, биомассы, ферментов) для ускорения химических реакций. Считается более экологичным, чем классический химический синтез.

Виктория Колганова, Геленджик