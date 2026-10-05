Щербинский завод выиграл аукцион на замену лифтов в КЧР за 277 млн рублей

АО «ЩЛЗ» предложило 248,35 млн руб. и победило в аукционе на обследование, проектирование и ремонт или замену лифтов в Карачаево-Черкесии. Это на 29,14 млн руб., или примерно на 10,5%, ниже начальной цены — 277,49 млн руб. Второй участник, ООО «РУ КМЗ», предложил 249,74 млн руб. Разница между заявками составила 1,39 млн руб., а между начальной ценой и предложением конкурента — 27,75 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Согласно итоговому протоколу, аукцион прошёл 5 октября на площадке РТС-тендер: торги начались в 09:00 и закончились в 09:57 по московскому времени. В протоколе ЩЛЗ указан победителем, поскольку его предложение оказалось ниже. Документ рекомендует заказчику в течение трёх рабочих дней передать победителю проект договора с предложенной им ценой. Сам по себе протокол подтверждает исход торгов, но не подписание договора.

Закупку разместил 17 сентября региональный оператор капитального ремонта Карачаево-Черкесии. Подрядчик должен обследовать конструкции лифтовых шахт, подготовить проектную документацию, затем выполнить ремонт, замену или модернизацию лифтов. Работы охватят девять многоквартирных домов: пять в Черкесске, три в микрорайоне Московском Усть-Джегутинского района и один в Карачаевске. В Черкесске это дома на улицах Умара Алиева, 31, Красноармейской, 59, Космонавтов, 43, Карла Маркса, 101, и Балахонова, 39. В Карачаевске работы запланировали по адресу: улица Ленина, 56, корпус 2. В извещении не указано количество лифтов, поэтому среднюю стоимость одного подъемника посчитать нельзя.

Подрядчик должен завершить работы до 1 октября 2027 года. Заказчик потребовал обеспечение заявки в размере 2,77 млн руб. и исполнения договора — 41,62 млн руб. Аванс не предусмотрен. По условиям закупки оператор будет перечислять оплату безналично в течение 60 месяцев после подписания актов, согласно графику платежей. Таким образом, работы займут чуть больше года, а расчеты по ним растянутся на пять лет. В закупке также указано, что заказчик не оплатит работы с отклонениями от проекта, если подрядчик заранее не согласовал изменения; при меньшем фактическом объеме оплата будет пропорциональной выполненным работам.

Аукцион стал частью региональной программы обновления лифтов. В июне глава КЧР Рашид Темрезов поручил заменить до конца 2028 года 141 лифт с истекшим сроком службы. Республика также сообщала о соглашении с ДОМ.РФ по вопросам модернизации лифтового оборудования. При этом в доступных материалах нет разбивки по конкретным адресам: нельзя подтвердить, какая часть из этих 141 лифтов приходится на девять домов нынешнего контракта.

Обновление лифтов входит в общероссийскую повестку капремонта. По данным Фонда развития территорий, в 2025 году в Северо-Кавказском федеральном округе заменили 313 лифтов; запланированные мероприятия по капремонту тогда полностью выполнили, в том числе в Карачаево-Черкесии. Региональный бюджет КЧР также предусматривает ежегодные субсидии фонду капремонта на замену лифтового оборудования: по опубликованной бюджетной структуре на 2025–2027 годы заложено по 150 млн руб. в год. Эти бюджетные суммы относятся к общей программе и сами по себе не устанавливают источник финансирования конкретного договора на 248,35 млн руб.

Станислав Маслаков