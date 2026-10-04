На капремонт моста через реку Ошла в Марий Эл выделили 232,2 млн рублей

На капитальный ремонт моста через реку Ошла на автомобильной дороге Ильинка – Пуял в Республике Марий Эл выделили 232,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт мостового сооружения длиной 85,14 м, включая береговые и промежуточные опоры, пролетное строение, мостовое полотно, а также устройство подходов. В перечень работ входят демонтажные работы, устройство временного моста и временной объездной дороги, монтаж барьерного и перильного ограждения, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

Работы должны быть завершены не позднее 27 августа 2027 года.

Влас Северин