В Пятигорске создадут новый жилой кластер на площади 188 га

В Пятигорске приступили к реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) «Лермонтов парк» в поселке Джуца. Об этом сообщили в компания PARADE Development. Объем инвестиций не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Parade Development Фото: пресс-служба Parade Development

Проект предусматривает застройку 188 га. Общая площадь недвижимости и инфраструктуры превысит 1,5 млн кв. м. Ключевой частью нового района станет квартал «Лермонтов парк» площадью 53 га.

Помимо жилых домов, проект включает детские сады, школы, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлинику и торгово-развлекательный центр. В составе проекта также предусмотрен спортивный центр с академией единоборств, бассейном, теннисным и падел-кортами, тренажерными залами.

Первый этап строительства ведется на площади 6 га. На этой территории возводят семь жилых домов с коммерческими помещениями, детский сад на 250 мест, спортивные и игровые комплексы.

«"Лермонтов парк" реализуется по принципу "город в городе". Он решает сразу несколько задач: обновление жилого фонда и обеспечение растущего спроса на современное жилье», — заявила коммерческий директор PARADE Development Тамара Коломийцева.

Александра Локтионова