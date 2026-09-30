Главные новости к вечеру 30 сентября

Say Agency официально подтвердило отмену концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Возможность вернуть деньги за приобретенные билеты организатор обещает открыть 12 октября. Депутат ЗакСа Бельский заявил, что люди, которые купили билеты, сами принимали решение.

Полиция Петербурга проверяет организаторов концертов Уэста на мошенничество. Как выяснила «Фонтанка», инициатором проверки стал депутат Романов.

В трех приграничных районах Ленобласти пройдут проверки ФСБ.

В Петербурге в ближайшие два года не планируют масштабно обновлять парк уборочной техники.

Количество газозаправочных станций в Петербурге и Ленобласти снизилось на 11%.

Александра Бельского переизбрали спикером Законодательного собрания Петербурга, а господин Кутепов продолжит представлять Петербург в Совете Федерации.

В Карелии усилили контроль за медведями у населенных пунктов.

Первый этап строительства КАД-2 получил положительное заключение госэкспертизы.