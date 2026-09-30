В Карелии усилили контроль за медведями у населенных пунктов

В Карелии усилили контроль за медведями, которые выходят к населенным пунктам. В Олонецком, Беломорском и Прионежском районах специалисты отслеживают перемещения животных, а в отдельных случаях выданы разрешения на регулирование их численности, сообщило Минприроды республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ситуация с выходами медведей к людям в последние месяцы обострилась в ряде российских регионов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Ситуация с выходами медведей к людям в последние месяцы обострилась в ряде российских регионов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В деревне Новая Обжа Олонецкого района медведь ушел на территорию федерального заказника, где охота запрещена. Его перемещения продолжают отслеживать егеря. В Беломорском округе охотники в последние дни добыли трех медведей возле поселка Пушной и села Лехта. В районе станций Шижня и Сухое также выданы разрешения на регулирование численности, охота начнется в ближайшие дни.

В Прионежском районе специалисты следят за ситуацией возле деревни Суйсарь. В Минприроды отметили, что разрешения на регулирование численности выдают, если медведь неоднократно появляется рядом с населенным пунктом и может представлять опасность. С начала года в Карелии добыли 90 медведей, осенний сезон охоты продлится до середины декабря.

Ситуация с выходами медведей к людям в последние месяцы обострилась в ряде российских регионов. Подробнее — в материале «Ъ» «А теперь — мохнатый».

Карина Дроздецкая