Экс-депутат Романов инициировал проверку концертов Канье Уэста в Петербурге

Экс-депутат Госдумы Михаил Романов обратился в правоохранительные органы после жалобы петербуржца на организацию концертов американского рэпера Канье Уэста. Как пишет «Фонтанка», обращение стало поводом для проверки МВД Москвы, которая должна завершиться в конце октября.

По данным издания, петербуржец купил билеты на концерты на 150 тыс. руб. для своих детей. Он обратился к господину Романову, после чего его вызвали на опрос в УМВД по Петроградскому району. Сам бывший депутат сообщил «Фонтанке», что также получил промежуточные ответы от прокуратуры и МВД о проведении проверки.

«Ко мне обратился заявитель, обеспокоенный тем, что стал жертвой мошенников»,— сказал господин Романов. По его словам, покупатели могли дополнительно потратиться на авиабилеты, гостиницы и кредиты. Он также обратил внимание на условие онлайн-оферты, согласно которому организатор мог заменить артиста.

Помимо МВД господин Романов обращался в Роспотребнадзор. Летом ведомство вынесло предостережение организатору концертов Say Agency.

Михаил Романов был депутатом Госдумы с 2016 года: он избирался в седьмой и восьмой созывы от «Единой России». В 2026 году партия не выдвинула его на новый срок по 211-му округу Петербурга — на праймериз его обошел Михаил Рахлин. 30 сентября начал работу новый созыв Госдумы, в который господин Романов не вошел.

Ранее «Ъ» сообщал о начавшейся в Петербурге доследственной проверке по факту возможного мошенничества при организации концертов Канье Уэста. Поводом, по данным источника, стала жалоба депутата после обращений покупателей, которым отказали в возврате денег за билеты.

Карина Дроздецкая