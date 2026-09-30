В трех приграничных районах Ленобласти пройдут проверки ФСБ

В октябре пограничное управление ФСБ вместе с местными властями проведет проверки в Кингисеппском, Сланцевском и Ломоносовском районах Ленинградской области. Об этом сообщила администрация Кингисеппского района со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники ФСБ будут следить за соблюдением правил пограничной зоны, в том числе проверять документы у жителей и гостей приграничья. Гражданам рекомендуют иметь при себе паспорт и пропуск или разрешение на пребывание в пограничной зоне. Также их просят не ходить в леса у границы в темное время суток.

Отдельно в администрации сообщили о строительстве заграждений вдоль берега реки Нарвы. Работы проводят в рамках дополнительного оборудования государственной границы. В ФСБ заявили, что это должно помочь бороться с нелегальной миграцией и повысить безопасность в приграничной зоне.

Карина Дроздецкая