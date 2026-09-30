Первый этап строительства КАД-2 получил положительное заключение госэкспертизы

Первый этап строительства КАД-2 на обходе Санкт-Петербурга получил положительное заключение государственной экспертизы. Речь идет об участке от трассы М-11 «Нева» до деревни Кузьмолово в Ленинградской области, пишет «Деловой Петербург».

Соответствующий документ опубликован в Едином государственном реестре заключений. Проектную документацию подготовило ООО «Стройпроект».

В состав этапа 1.1 входит подготовка территории для строительства. Работы затронут Тосненский, Всеволожский и Кировский районы Ленинградской области.

«Ленинградская область, Тосненский (Код ОКТМО: 41648000), Район Тосненский; Ленинградская область, Всеволожский (Код ОКТМО: 41612000), Район Всеволожский; Ленинградская область, Кировский (Код ОКТМО: 41625000), Район Кировский»,— говорится в заключении.

Матвей Николаев