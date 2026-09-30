Кутепов продолжит представлять Петербург в Совете Федерации

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 30 сентября поддержали кандидатуру Андрея Кутепова на пост сенатора Совета Федерации от законодательной власти региона, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». За решение проголосовали 48 депутатов. Еще один бюллетень признали недействительным. Освободившийся мандат депутата ЗакСа должен перейти другому человеку из списка кандидатов «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кутепов остался на посту сенатора от Петербурга в Совете Федерации

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Андрей Кутепов остался на посту сенатора от Петербурга в Совете Федерации

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Председатель Заксобрания Александр Бельский во время выступления напомнил, что при поддержке сенатора Кутепова на федеральном уровне приняли законы о внесении корректировок в законодательство о комплексном развитии территорий, а также норму об отмене четырехмесячного ценза для получения статуса жителя блокадного Ленинграда.

Господин Кутепов представляет Петербург в верхней палате парламента с 2016 года. С 2021 года он занимает пост председателя комитета по экономической политике.

Константин Леньков