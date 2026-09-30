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Кутепов продолжит представлять Петербург в Совете Федерации

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 30 сентября поддержали кандидатуру Андрея Кутепова на пост сенатора Совета Федерации от законодательной власти региона, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». За решение проголосовали 48 депутатов. Еще один бюллетень признали недействительным. Освободившийся мандат депутата ЗакСа должен перейти другому человеку из списка кандидатов «Единой России».

Андрей Кутепов остался на посту сенатора от Петербурга в Совете Федерации

Андрей Кутепов остался на посту сенатора от Петербурга в Совете Федерации

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Андрей Кутепов остался на посту сенатора от Петербурга в Совете Федерации

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Председатель Заксобрания Александр Бельский во время выступления напомнил, что при поддержке сенатора Кутепова на федеральном уровне приняли законы о внесении корректировок в законодательство о комплексном развитии территорий, а также норму об отмене четырехмесячного ценза для получения статуса жителя блокадного Ленинграда.

Господин Кутепов представляет Петербург в верхней палате парламента с 2016 года. С 2021 года он занимает пост председателя комитета по экономической политике.

Константин Леньков

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