Кутепов продолжит представлять Петербург в Совете Федерации
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 30 сентября поддержали кандидатуру Андрея Кутепова на пост сенатора Совета Федерации от законодательной власти региона, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». За решение проголосовали 48 депутатов. Еще один бюллетень признали недействительным. Освободившийся мандат депутата ЗакСа должен перейти другому человеку из списка кандидатов «Единой России».
Андрей Кутепов остался на посту сенатора от Петербурга в Совете Федерации
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Председатель Заксобрания Александр Бельский во время выступления напомнил, что при поддержке сенатора Кутепова на федеральном уровне приняли законы о внесении корректировок в законодательство о комплексном развитии территорий, а также норму об отмене четырехмесячного ценза для получения статуса жителя блокадного Ленинграда.
Господин Кутепов представляет Петербург в верхней палате парламента с 2016 года. С 2021 года он занимает пост председателя комитета по экономической политике.