Над Татарстаном с 20:00 до 08:00 дежурные силы ПВО перехватили беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Над Татарстаном сбили беспилотник

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Над Татарстаном сбили беспилотник

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

О количестве сбитых над республикой БПЛА не сообщается. Всего над Россией уничтожены 384 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Сегодня в Татарстане с 04:39 до 06:32 действовала угроза атаки БПЛА на Нижнекамск, Набережные Челны, Елабугу, Заинск, Лениногорск, Бугульму и Альметьевск. В это время в аэропортах республики действовали ограничения на полеты, теперь их сняли.

Анна Кайдалова