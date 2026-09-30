Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Татарстаном сбили беспилотник

Над Татарстаном с 20:00 до 08:00 дежурные силы ПВО перехватили беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Над Татарстаном сбили беспилотник

Над Татарстаном сбили беспилотник

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Над Татарстаном сбили беспилотник

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

О количестве сбитых над республикой БПЛА не сообщается. Всего над Россией уничтожены 384 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Сегодня в Татарстане с 04:39 до 06:32 действовала угроза атаки БПЛА на Нижнекамск, Набережные Челны, Елабугу, Заинск, Лениногорск, Бугульму и Альметьевск. В это время в аэропортах республики действовали ограничения на полеты, теперь их сняли.

Анна Кайдалова