Минобороны сообщило о 384 сбитых БПЛА над регионами и Черным морем

Средства ПВО в ночь на 30 сентября перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотника самолетного типа над территориями российских регионов и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены и перехвачены с 20:00 29 сентября до 08:00 30 сентября.

Атаки зафиксированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Татарстаном, Пермским краем и Крымом. Кроме того, беспилотники были перехвачены над акваторией Черного моря.

Наталья Белоштейн