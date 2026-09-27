Главные новости за неделю 21-27 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский краевой суд вынес приговор по делу о похищении и убийстве жены новороссийского предпринимателя: Карен Тороян получил пожизненное заключение, Ашот Агаян — 21 год колонии. Оба признаны виновными в бандитизме, убийстве, похищениях, угонах и вымогательстве — они похитили и убили женщину, а у ее мужа потребовали 26 биткоинов.

За семь месяцев 2026 года курортно-туристическая отрасль Краснодарского края перечислила в региональный бюджет более 8 млрд руб. налогов, что на 2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Общий объем капитальных вложений в строительство и реконструкцию ливневой канализации Краснодара до 2044 года оценивается в 505,3 млрд руб., при этом комплексная схема развития системы пока находится на стадии корректировки и согласования.

Защита бывшего владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, обвиняемого в мошенничестве и организации проституции, попросила прекратить уголовное преследование в связи с получением им медали «За храбрость» II степени за участие в СВО.

Из затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» откачали мазут. Выполнение работ подтверждено специальной комиссией, в составе которой Росприроднадзор, МЧС и Морспасслужба.

Кубанские предприятия с начала 2026 года погасили задолженность по заработной плате почти на 982 млн руб. В отношении руководителей нескольких предприятий возбуждены уголовные дела по ст. 145.1 УК РФ.

В Динском районе на территории одного из предприятий произошло возгорание из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, пострадавших нет.

В заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае в результате пожаров после атаки БПЛА 8 сентября повреждены около 160 деревьев, из которых примерно 70 относились к редким и исчезающим видам.

Депутаты гордумы Краснодара лишили экс-министра здравоохранения края Евгения Филиппова звания «Почетный гражданин города» — за проголосовали 33 из 38 депутатов.