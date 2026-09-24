Из-за атаки БПЛА в заповеднике «Утриш» повреждены около 70 редких и исчезающих деревьев

Порядка 160 деревьев были повреждены в заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае в результате пожаров, возникших после атаки с применением БПЛА 8 сентября. Около 70 из них относились к редким и исчезающим видам, сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора ФГБУ «Государственный заповедник "Утриш"» Дмитрий Онохов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

В результате атаки на территории заповедника одновременно возникли пять очагов возгорания общей площадью 7,28 га. Пожар был полностью ликвидирован 14 сентября, сообщал оперативный штаб Краснодарского края.

По итогам предварительного обследования около 160 деревьев получили повреждения, несовместимые с дальнейшим ростом. Среди них — можжевельник, можжевельник дельтовидный и фисташка туполистная. Как уточнил господин Онохов в ответе на запрос ТАСС, безвозвратно пострадали в том числе старые усохшие можжевельники, пораженные стволовой гнилью, а также молодые деревья диаметром до 15 см, ослабленные засухой.

Наиболее серьезный ущерб получили можжевеловые леса, затронутые верховым пожаром. Их восстановление, по оценке специалистов, будет идти медленнее. На периферийных участках, где огонь распространялся низовым пожаром и пострадали преимущественно широколиственные деревья, восстановление ожидается быстрее — за счет прикорневой поросли и семян сохранившихся взрослых растений.

В заповеднике также отметили, что добровольной пожарной дружине удалось не допустить распространения огня на ценные старовозрастные здоровые можжевельники. Сильно поврежденные участки носят точечный характер и соседствуют с деревьями, способными к семяношению. Восстановлению растительности будут способствовать соседние территории, а также птицы, насекомые и другие животные, переносящие семена и плоды.

Вячеслав Рыжков