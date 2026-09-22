Краснодару потребуется 505 млрд рублей на реконструкцию ливневок до 2044 года

Общий объем капитальных вложений в строительство и реконструкцию ливневой канализации Краснодара до 2044 года оценивается в 505,4 млрд руб. При этом комплексная схема развития системы ливневого водоотведения города пока находится на стадии корректировки и согласования, сообщили «Ъ-Кубань» в администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Зубов Фото: Андрей Зубов

Всего на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание ливневой канализации в 2024 году направили 477,3 млн руб., в 2025 году — 631,6 млн руб. На 2026 год предусмотрено 1,72 млрд руб., из которых по состоянию на 18 сентября освоено 871,1 млн руб.

Протяженность самотечных и напорных сетей ливневой канализации в городе составляет около 1,83 тыс. км. В муниципальной собственности находится 835,3 км сетей, еще 223,7 км проходят процедуру признания права муниципальной собственности в судебном порядке. Около 561,4 км принадлежит третьим лицам. В мэрии уточнили, что значительная часть существующей инфраструктуры построена в 1940–1980-х годах и не проходила реконструкцию в соответствии с действующими нормативами.

К концу 2026 года на балансе МКУ «Городская сеть ливневой канализации» планируется сосредоточить еще 1,27 тыс. км сетей. Власти также рассчитывают принять в муниципальную собственность сети, возведенные застройщиками.

Кроме того, на 2027–2028 годы запланировано строительство сетей на улицах Брестской, Академика Губкина, Александра Берлизова, Вячеслава Ткачева и ряде других, а также ливневого коллектора на Московской и сетей на улицах Дальней и Монтажников.

Работа над комплексной схемой развития ливневок продолжается. В рамках безвозмездного договора с ООО «СоюзДонСтрой» ведется корректировка действующей схемы ливневого водоотведения на основе интерактивной карты, проработанной той же организацией.

Нурий Бзасежев