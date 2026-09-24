На Кубани члену банды по делу об убийстве жены бизнесмена дали пожизненный срок

Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению Карена Торояна и к 21 году колонии Ашота Агаяна по делу о похищении и убийстве жены предпринимателя из Новороссийска. Оба признаны виновными, в зависимости от роли, в бандитизме, убийстве, похищениях людей, угонах и вымогательстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным суда, в 2023 году Тороян и Агаян присоединились к банде, созданной Ридваном Алиевым, для похищения женщины с целью получения выкупа. 20 ноября участники группы попытались угнать автомобиль, связав его владельца и поместив в багажник. Однако похитить женщину в тот день не удалось.

24 ноября злоумышленники аналогичным образом завладели другим автомобилем. На нем они выследили жену бизнесмена, похитили ее и вывезли в лес, где убили. Тело женщины, как установил суд, оставили у ручья и накрыли ветками.

В тот же вечер участники банды сообщили мужу погибшей, что она жива, и потребовали перевести на подконтрольный Алиеву счет 26 биткоинов. На момент предъявления требования их стоимость составляла около $984 тыс., или 87,5 млн руб. Предприниматель обратился в правоохранительные органы.

Уголовное дело в отношении Ридвана Алиева суд прекратил в связи с его смертью по нереабилитирующим основаниям.

Тороян и Агаян в последнем слове отрицали причастность к убийству. Суд, изучив доказательства, признал их вину доказанной.

Торояну назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима и штраф 500 тыс. руб. Агаян получил 21 год колонии строгого режима, штраф 400 тыс. руб. и два года ограничения свободы.

С Торояна в пользу потерпевших взыскано 11,8 млн руб. компенсации морального вреда, с Агаяна — 10,5 млн руб.

Приговор не вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн