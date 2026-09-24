Экс-министра здравоохранения Кубани лишили звания «Почетный гражданин Краснодара»
Депутаты городской думы Краснодара лишили бывшего министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова звания «Почетный гражданин города Краснодара». Решение принято на заседании 24 сентября: из 38 присутствовавших депутатов 33 проголосовали за, один — против, воздержавшихся не было. Ранее проект решения был подготовлен на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Согласно пояснительной записке, основанием для лишения звания может служить вступление в силу обвинительного приговора либо совершение действий, нанесших экономический, политический или моральный ущерб жителям муниципального образования.
Евгений Филиппов был осужден на четыре года колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что с ноября 2015 года по декабрь 2025 года он фиктивно числился заведующим кафедрой в Кубанском государственном медицинском университете, не исполняя соответствующие обязанности из-за работы министром. За этот период ему было выплачено более 7,5 млн руб.
Евгений Филиппов возглавлял министерство здравоохранения Краснодарского края с 2013 по 2026 год. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Экс-министра задержали 17 марта 2026 года.
Параллельно с уголовным делом суд рассмотрел вопрос об имуществе Филиппова и связанных с ним лиц. В апреле суд обратил в доход государства активы, включая недвижимость, денежные средства и золото; их стоимость оценивалась примерно в 1 млрд руб.