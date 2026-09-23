Защита экс-владельца Marton просила закрыть дело после получения награды на СВО

Защита бывшего владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, проходящего обвиняемым по делу о мошенничестве, незаконном обороте средств платежей и организации занятия проституцией, попросила прекратить уголовное преследование в связи с получением им государственной награды за участие в СВО. Соответствующее ходатайство адвокат подала в Октябрьский районный суд Краснодара. Об этом стало известно «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ходатайство было заявлено на заседании 21 сентября после того, как защита получила ответ командования воинской части, где господин Марченко проходил службу до получения ранения. В документе подтверждается, что он был награжден медалью «За храбрость» II степени. Позднее военнослужащего признали негодным к службе.

Защита ссылается на ст. 78.1 УК РФ, предусматривающую возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации и удостоенных государственных наград.

Контракт на участие в СВО господин Марченко заключил в октябре 2023 года. Изначально он служил наводчиком разведывательной роты, дислоцированной в Грозном, позднее был переведен на должность водителя-электрика командно-штабной машины группы наземной и воздушной разведки в звании сержанта. После ранения он был госпитализирован в 1602-й военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону. В декабре 2023 года его признали негодным к дальнейшей службе, причем основанием стало кардиологическое заболевание, а не полученное ранение.

Летом 2024 года военное следственное управление СКР по Южному военному округу пыталось привлечь господина Марченко к ответственности, утверждая, что фактически он не проходил службу и находился в различных регионах России, преимущественно в Краснодарском крае, а также за рубежом. Впоследствии эти обвинения подтверждения не получили.

Андрей Марченко был арестован 20 сентября 2025 года. В рамках нынешнего процесса речь идет о преступлениях, которые, по версии следствия, связаны с его деятельностью в гостиничном бизнесе.

Ожидается, что 7 октября прокурор выскажет позицию по ходатайству защиты. После этого суд должен принять решение о дальнейшем рассмотрении дела.