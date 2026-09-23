Почти 1 млрд рублей задолженности по зарплате погасили предприятия Кубани с начала года

Кубанские предприятия с начала 2026 года погасили задолженность по заработной плате почти на 982 млн руб. Об этом сообщили по итогам заседания межведомственной региональной комиссии по противодействию образованию долгов по зарплате, которое провел первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам господина Галася, погашение задолженности стало результатом совместной работы федеральных и краевых органов власти, муниципалитетов, а также надзорных и контрольных ведомств. Он отметил, что основной задачей остается не только реагирование на уже возникшие долги, но и предотвращение их образования.

По итогам заседания участники договорились усилить контроль за исполнением работодателями обязательств перед сотрудниками и активизировать работу муниципальных групп, занимающихся проблемой задолженности.

В отношении руководителей нескольких предприятий Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовные дела по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Заместитель руководителя ведомства Михаил Шитов заявил, что расследование каждого из этих случаев находится на контроле.

По его словам, работодателям необходимо учитывать, что своевременная выплата зарплаты является не только обязательством перед сотрудниками, но и требованием законодательства, нарушение которого в ряде случаев может повлечь уголовную ответственность.

Участники комиссии отметили, что взаимодействие органов власти, муниципалитетов и контрольных структур позволяет одновременно решать уже возникшие проблемы с задолженностью и выявлять риски ее образования на ранней стадии.

Вячеслав Рыжков