Курорты Кубани пополнили краевой бюджет на 8 млрд рублей

За семь месяцев 2026 года курортно-туристическая отрасль Краснодарского края пополнила бюджет региона на сумму, превышающую 8 млрд руб. Речь идет о налоговых платежах и это на 2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С начала года регион посетили 13,6 млн туристов, из них 8,3 млн — в летние месяцы. Наибольший поток отдыхающих приняли Сочи, Геленджик, Анапа и Туапсинский район.

В этом сезоне туристов в крае принимают порядка 11 тыс. средств размещения. Объем услуг, оказанных крупными и средними организациями санаторно-курортного и туристского комплекса в январе—июле, достиг 64,6 млрд руб.

На динамику показателей отрасли повлияли ряд факторов: снижение транспортной доступности курортов из-за атак БПЛА, введение режима чрезвычайной ситуации регионального характера в Туапсинском муниципальном округе, а также риски нарушения логистики и дефицита топлива.

Мария Хоперская