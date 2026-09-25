Главные новости за 25 сентября. Кавказ

Суд вынес решение по гражданскому делу об изъятии в пользу государства имущества бывшего главы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

В Дагестане за неделю с 14 по 21 сентября снизились цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Стоимость бензина АИ-98 и выше не изменилась, следует из материалов Дагестанстата.

Общий ущерб владельцам товарных знаков от деятельности подпольных производителей алкоголя в Карачаево-Черкесии достиг почти 90 млн руб.

В Республиканском диагностическом центре в Махачкале запустили первую на Северном Кавказе роботизированную лабораторию. Система позволяет выполнять большое количество исследований, и при этом их результаты автоматически поступают в электронную медицинскую карту пациента.

В Дагестане ученые открыли новый вид растения — смолевку Алексеенко. Небольшой кустистый многолетник вырастает до 30 см и встречается на мелкощебнистых склонах нижнего горного пояса на высоте до 500 м.

На нейтральной зоне российско-грузинского контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс-Дарьяли» грузинская сторона передала российским правоохранителям двух граждан России, разыскиваемых по линии Интерпола.