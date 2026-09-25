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На «Верхнем Ларсе» передали разыскиваемых по линии Интерпола россиян

На нейтральной зоне российско-грузинского контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс-Дарьяли» грузинская сторона передала российским правоохранителям двух граждан России, разыскивавшихся по линии Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РСО-Алания

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РСО-Алания

Мужчины 1983 и 2000 годов рождения были объявлены в международный розыск по инициативе УФСБ по Магаданской области. Им предъявлены обвинения по ст. 210 (организации преступного сообщества), 228.1 (незаконных производства, сбыта или пересылки наркотических средств) и 228.3 (незаконный оборот веществ для оборота наркотиков) УК РФ.

Передачу обеспечивали сотрудники Северо-Осетинского подразделения национального центрального бюро Интерпола и ФСИН.

Константин Соловьев

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