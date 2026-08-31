Домклик рассказал, где и почем можно приобрести курортную недвижимость на Юге помимо Черноморского побережья

По данным исследования Домклик, в этом сезоне наибольший интерес к южной курортной недвижимости отмечается в Республике Дагестан и Кавказских Минеральных Водах.

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За пределами юга популярными направлениями стали Калининградская и Ленинградская области, Алтай и Карелия.

Наибольшая средняя стоимость южной курортной недвижимости вне Черноморья зафиксирована в Ставропольском крае – цены в этом регионе варьируются в диапазоне от 5,2 до 8,1 млн рублей. Лидером ценового рейтинга как по югу, так и по всей России, стал Кисловодск – здесь средняя стоимость жилья в 2026 году составляет 8,1 млн рублей за объекты средней площадью 42,1 кв.м. Классический курортный треугольник Кавказских Минеральных Вод дополняют ещё два города-курорта: Пятигорск и Железноводск. Здесь показатель средней стоимости составил 6,3 млн рублей и 5,2 млн рублей соответственно.

Растущий интерес к курортной недвижимости смещается и дальше на восток Кавказа – в один из древнейших городов России, Дербент. Во многом это обусловлено бурным развитием туризма в направлении Кавказа, а также уникальным историко-культурным потенциалом региона. Несмотря на одну из самых больших средних жилплощадей в выборке (45 кв.м), цена остаётся демократичной – 6,5 млн рублей.

В масштабах всей страны наиболее доступные варианты для покупки курортного жилья сосредоточены на Северо-Западе: г. Зеленогорск (2,8 млн рублей), г. Рыбинск (3,3 млн рублей) и г. Сортавала (3,9 млн рублей). Эти города представляют собой формирующиеся курортные рынки: устойчивый спрос на недвижимость здесь только начинает развиваться, что открывает возможности для покупателей, ориентированных на бюджетный сегмент.

Фото: из личного архива

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка: «В этом году мы наблюдаем перераспределение туристического потока: часть трафика смещается с Черноморского побережья на курорты Северного Кавказа. Безусловно, южная Кубань сохраняет лидерство по абсолютным показателям турпотока, однако именно кавказские направления сегодня показывают самые высокие темпы роста. На фоне растущего интереса к кавказским городам-курортам, мы видим и рост ипотечных сделок в этих регионах. Можно сказать, что сегодня приобретение недвижимости в историческом Дербенте или бальнеологических кластерах КМВ – это не просто квадратные метры, а надёжный вклад в будущее».

Домклик проанализировали данные по 14 городам, представляющим различные части России: от Калининградской области до Алтая, от Карелии до Дагестана. В основе исследования — фактические ипотечные сделки по покупке 1- и 2-комнатных квартир в курортных городах: именно на этот формат жилья приходится около 70% всех сделок с курортной недвижимостью.