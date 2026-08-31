Сбер: в 2026 году на юге России рынок малогабаритных квартир быстрее всего растет на Кубани и на Дону

Эксперты сервиса Домклик от Сбера на основе собственных данных рынка новостроек изучили тенденции предложения девелоперов и спроса россиян в сегменте многоквартирного жилья малой площади. Аналитики отметили растущую динамику числа лотов в продаже и сделок с малогабаритным жильём за пределами Москвы, в том числе – и на юге России.

Фото: Глеб Садов

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Малогабаритные квартиры в новостройках даже при более высокой цене за квадратный метр привлекают покупателей более низкой общей стоимостью и высокой ликвидностью при выгодном расположении такого объекта недвижимости: в центре города, рядом с транспортными развязками, университетами, крупными торгово-офисными центрами или вблизи зон отдыха. И в 2026-м году такая «наценка за компактность» для крупнейших южных городов России остаётся высокой. К примеру, на Кубани, это почти +41% к средней цене за квадратный метр в регионе.

Чаще всего южане и жители более северных регионов России приобретают их по 5 жизненным сценариям: как временное жильё для детей-студентов, в подарок на свадьбу молодожёнам, как городскую квартиру живущей в загородном доме большой семьи, для переезда пожилых родственников, или как многолетнюю надёжную инвестицию для долгосрочной сдачи в аренду или продажи через несколько лет.

По данным на август 2026 года, по доле в предложении девелоперами на рынке такого малогабаритного жилья и при среднем по РФ показателе в 8,1% Кубань занимает пятое место (13,8%, или каждая 7-я квартира в регионе), Ростовская область на одиннадцатой позиции (6,8%, или каждая 15-я квартира), Ставропольский край на шестнадцатой строчке (5%, или каждая 20-я квартира). Эти же регионы входят в число и самых востребованных для покупки малогабаритных квартир в новостройках с ипотекой Сбера: Кубань – 10,8%, Дон – 6,6%, Ставрополье – 3,7% при среднероссийском показателе в 10%.

Предложение стягивается к столицам и югу: Доля малогабаритных квартир в структуре предложения ряда регионов продолжает расти. По данным на август 2026 года, абсолютными лидерами в общей структуре экспозиции остаются Санкт-Петербург (22,1%) и Ленинградская область (16,8%). При этом, заметно перераспределение между столичными агломерациями и регионами юга. Москва, еще год назад удерживавшая значительную долю рынка (9,7% от общероссийского объема предложения), к августу 2026 года сократила своё присутствие до 6,7%, а доля малогабаритных квартир внутри самой столицы упала с 11,5% до 6,6%. На это повлиял как запрет на проектирование таких квартир в новостройках, так и вымывание доступного предложения данных объектов во время ажиотажного спроса в конце 2025 и начале 2026 годов, а также в июне 2026 года. В Санкт-Петербурге доля снизилась менее существенно — всего на 3 п.п.: с 25,1% до 22,1%. Краснодарский край нарастил долю в объёме предложения с 10,5% до 13,8%. Рост также демонстрируют Воронежская (с 11,6% до 14,7%), Ростовская (с 5,8% до 6,8%), Астраханская (с 9,5% до 11,1%) и Волгоградская (с 4,6% до 9,7%) области.

Фото: Сгенерировано ИИ-помощников Сбера ГигаЧат Бизнес

Малогабаритные квартиры в ипотечных сделках: Если за первые полгода 2025-го доля сделок с квартирами до 28 кв. м в общем количестве ипотек в Санкт-Петербурге составляла 24%, то в 2026 году она достигла 27,3%. В Ленинградской области их 20% против 19,7% годом ранее. Москва демонстрирует обратную динамику. Процент малогабаритных квартир в ипотечных сделках снизился с 15,7% до 14,5%. А в Московской области рост с 11% до 14,2%. Прирост доли зафиксирован и в Башкортостане, где процент таких объектов в сделках вырос с 12,5% до 14,8%, в Татарстане (с 8,6% до 10,4%), в Воронежской (с 6,9% до 8,9%) и Тюменской (с 6,6% до 6,9%) областях. Разрыв в цене между малогабаритными квартирами и объектами стандартной площади постепенно меняется. В некоторых регионах, где спрос на объекты менее 28 кв. м достаточно высок, наценка за компактность начинает снижаться. В Москве средняя стоимость «квадрата» в ипотечной сделке с малогабаритной квартирой выросла на 12,5% г/г, однако темпы удорожания оказались ниже, чем в целом по рынку столицы. Санкт-Петербург показал нулевую динамику цен на такие квартиры, практически сравнявшись с медианной ценой квадратного метра по городу. Краснодарский край сохраняет существенный ценовой разрыв: стоимость «квадрата» в малогабаритной квартире здесь почти на 40,8% выше, чем в среднем по региону, что объясняется высоким спросом на компактные лоты.

Методология: Малогабаритные квартиры - жилые помещения общей площадью 28 кв. м и менее. Для анализа предложения использовались данные объявлений о продаже первичной недвижимости на Домклик за август 2025 и 2026 годов. Для оценки спроса анализировались ипотечные сделки Сбера за 7 месяцев 2025 и 2026 годов, где выделена доля выданных на покупку такого жилья кредитов.