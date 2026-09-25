В Дагестане бензин АИ-92 за неделю подешевел до 121 рубля за литр

В Дагестане за неделю с 14 по 21 сентября снизились цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Стоимость бензина АИ-98 и выше не изменилась, следует из материалов Дагестанстата, проанализированных «Ъ-Кавказ»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средняя цена литра АИ-92 составила 121,12 рубля, снизившись за неделю на 1,1%. АИ-95 подешевел также на 1,1%, до 129,62 рубля за литр. Дизельное топливо стало дешевле на 0,7%, до 100,83 рубля за литр.

Стоимость бензина АИ-98 и выше сохранилась на прежнем уровне — 146,81 рубля за литр. Таким образом, наиболее заметное снижение среди четырех представленных в мониторинге видов топлива пришлось на АИ-92 и АИ-95.

В целом за неделю индекс цен составил 98,9% для АИ-92 и АИ-95, 99,3% для дизельного топлива и 100% для бензина АИ-98 и выше.

Валерий Климов