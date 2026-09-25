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В Махачкале открылась первая на Северном Кавказе роботизированная лаборатория

В Республиканском диагностическом центре в Махачкале запустили первую на Северном Кавказе роботизированную лабораторию. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Дагестана.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Оборудование — МТ-8000 — исключает ручной труд и охватывает цикл лабораторного анализа — от загрузки пробирок до готовых результатов. Отмечается, что лаборатория минимизирует риск ошибок и ускоряет работу.

Система позволяет выполнять большое количество исследований, и при этом их результаты автоматически поступают в электронную медицинскую карту пациента.

Константин Соловьев

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