Ущерб правообладателям от подпольного производства алкоголя в КЧР достиг 90 млн рублей

Общий ущерб владельцам товарных знаков от деятельности подпольных производителей алкоголя в Карачаево-Черкесии достиг почти 90 млн руб. Об этом сообщили в МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Уголовные дела возбуждены по статьям 171.1, 171.3 и 180 УК РФ в отношении семерых жителей Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, они организовали нелегальное производство алкоголя в Краснодарском крае, а сбывали продукцию в КЧР. В ходе операции правоохранители изъяли две линии розлива, более 32 тыс. бутылок готовой продукции, около 9 тыс. литров спирта и свыше 3 тыс. бутылок контрафактного спиртного — общая стоимость изъятого превысила 30 млн руб.

Отдельно фигурантам вменяют незаконное использование чужих товарных знаков. На днях оперативники выявили еще один аналогичный эпизод. По оценке правообладателя, ущерб составил 1 млн 263 тыс. руб. С учетом этого общая сумма ущерба владельцам товарных знаков достигла почти 90 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ — незаконное использование средств индивидуализации товаров организованной группой.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Алина Зорина