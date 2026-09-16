Алгоритмы успеха: Сбер и ГигаЧат рассказали, как нейросети помогают бизнесу Северного Кавказа
Сегодня искусственный интеллект активно интегрируется в бизнес-среду: всё чаще предприниматели выбирают цифровые решения на базе ИИ для быстрого и точного решения рутинных задач.
Применение нейросетей становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности бизнеса на региональном рынке. Сбер и ГигаЧат Бизнес рассказали предпринимателям Северного Кавказа, какие процессы пора доверить алгоритмам, а в каких случаях решающим фактором остаётся незаменимый человеческий опыт.
- Личный помощник-секретарь. Алгоритмы могут взять на себя функционал секретаря: выстраивать график встреч руководителя, отслеживать дедлайны по ключевым задачам, формировать и фиксировать итоги переговоров.
- Корпоративная база знаний. Нейросеть становится единой базой данных о компании, где любой сотрудник может получить ответы на вопросы о работе и внутренних регламентах.
Однако важно понимать границы применимости таких технологий. ИИ – мощный инструмент для автоматизации операций, но там, где успех зависит от гибкости человеческого общения, формирования ценностей внутри коллектива или сложного морального выбора, он уступает место человеческому опыту и интуиции.
Залина Бейтуганова, Управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка: «ИИ-модели уверенно входят в повседневную практику бизнеса на Северном Кавказе: они берут на себя монотонную рутину, генерируют идеи, помогают анализировать информацию любого объёма и решать задачи различной сложности. Но важно помнить, что ИИ даёт скорость, а человек задаёт направление. Я считаю, что ключевые управленческие решения всегда должны оставаться за людьми, а эффективно построить бизнес поможет баланс мощности алгоритмов и профессиональной компетенций человека».