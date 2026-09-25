В Дагестане открыли новый вид растения

В Дагестане ученые открыли новый вид растения — смолевку Алексеенко. Небольшой кустистый многолетник вырастает до 30 см и встречается на мелкощебнистых склонах нижнего горного пояса на высоте до 500 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дагестанский государственный университет Фото: Дагестанский государственный университет

Как сообщили в Дагестанском государственном университете, новый вид назвали в честь исследователя флоры Восточного Кавказа Федора Алексеенко. Он впервые собрал образцы растения еще в 1897 году, однако тогда их отнесли к другим таксонам.

Подтвердить, что образцы относятся к отдельному виду, и описать смолевку удалось только в ходе полевых исследований, проведенных в 2025 году. Работы выполнялись при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда.

Смолевка Алексеенко является узколокальным эндемиком. Она встречается только в межгорной долине между Буйнакском и селом Миатли. Численность ее популяции составляет лишь несколько десятков экземпляров.

Мария Удовик