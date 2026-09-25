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Суд конфисковал имущество экс-главы Кочубеевского округа Ставрополья

Кочубеевский районный суд вынес решение по гражданскому делу об изъятии в пользу государства имущества бывшего главы Кочубеевского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что ответчик, занимая должность выборного должностного лица, вопреки законодательному запрету лично и через доверенных лиц участвовал в управлении коммерческими организациями, предоставлял им преимущества и оказывал покровительство. Таким образом, ответчики коррупционными нарушениями преследовали цель незаконного обогащения.

Суд полностью удовлетворил исковые требования и постановил обратить имущество ответчиков, нажитое в результате коррупционных деяний, в доход Российской Федерации.

Константин Соловьев

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