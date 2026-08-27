На Северном Кавказе спрос на потребительское кредитование среди зарплатных клиентов Сбера увеличился на 37% в этом году

Потребительский кредит остаётся одним из востребованных финансовых продуктов, поскольку даёт возможность оперативно получить необходимую сумму на покупку — онлайн через мобильное приложение банка (или его веб-версию) или в отделении банка по паспорту. В этом году на Северном Кавказе наблюдается повышение спроса на такой вид займа у зарплатных клиентов — рост количества договоров за первые семь месяцев текущего года превысил 37% относительно показателя за аналогичный период 2025 года, а объём выдачи прибавил +134%.

Фото: cгенерировано нейросетью Сбера GigaChat

С января по июль этого года на Северном Кавказе наибольший рост объёма потребительского кредитования для зарплатных клиентов отмечается в Кабардино-Балкарии (+238%), Дагестане (+237%) и Ингушетии (+151%). Регионами-лидерами по объёму выданных средств за первые семь месяцев стали республики Карачаево-Черкесия и Дагестан. Их доля от общего показателя на Северном Кавказе за этот период составляет 26% и 23% соответственно.

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Артем Бардаков, заместитель Управляющего Карачаево-Черкесским отделением Сбербанка: «С января по июль 2026 года мы зафиксировали в нашем регионе самый высокий на Северном Кавказе объём потребительского кредитования среди зарплатных клиентов, и он более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Мы видим не просто количественный рост, но и качественное изменение спроса: зарплатные клиенты всё чаще используют такой финансовый инструмент для реализации крупных жизненных планов. Можно сказать, что популярность такого вида кредита напрямую связана с специальными кредитными условиями. Например, пониженная процентная ставка, отсутствие комиссий, оперативное оформление и обработка заявки онлайн».