Махачкалинцы готовы платить за образование больше, чем жители столицы

СберСтрахование и СберСтрахование жизни в ходе совместного исследования выявили, что самую высокую стоимость обучения среди других регионов России допускают жители Махачкалы — они закладывают в семейный бюджет порядка 546 тыс. рублей в год на обучение в вузе. Это в 1,5 раза выше, чем в Москве (361 тыс. рублей в год). В Санкт-Петербурге готовы платить около 323 тыс. рублей в год.

Фото: cгенерировано ИИ-помощником Сбера ГигаЧат Бизнес

Интересно, что готовность тратить полмиллиона на получение высшего образования — не массовый тренд. Лишь 3% респондентов рассматривают более дорогие программы обучения (свыше 500 тыс. рублей). В среднем россияне считают оптимальной стоимость за обучение в вузе — 215 тыс. рублей в год. При этом, по данным опроса, главными инвесторами в образование выступают молодые люди в возрасте 18-30 лет.

Исследование показало, что самыми востребованными специальностями в это году считаются медицина (её выбрали 14% участников опроса), экономика и финансы (12%), инженерные профессии (8%). Среди других популярных направлений — юриспруденция и педагогика (по 7%), IT и цифровые технологии (5%), геология и нефтегазовая отрасль (5%). Реже всего респонденты выбирали гуманитарные науки: филологию, историю и философию (1%).

Флорида Загирова, заместитель Управляющего Дагестанским отделением Сбербанка: «Сегодня, особенно в условиях высокой конкуренции, люди готовы вкладывать значительные суммы ради своего будущего и своих детей — этот тренд прослеживается и на Северном Кавказе. Мы в Сбере всегда готовы поддержать своих клиентов, в том числе, когда дело касается получения образования. Удобные, понятные и выгодные финансовые решения, например, образовательный кредит с господдержкой, помогают молодым людям получить профессию мечты и снизить финансовую нагрузку. А с июля этого года Сбер предлагает клиентам образовательный кредит без господдержки, который позволяет студенту обучаться по любой специальности и направлению в рамках собственной кредитной программы банка».

Исследование проводилось в июле 2026 года среди жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.