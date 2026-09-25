Главные новости за 25 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Мясниковском районе Ростовской области в результате ночной атаки оказались повреждены два жилых дома и три автомобиля. В Красносулинском районе повреждено остекление в частном доме. Пострадавших нет.

В Ростовской области примерно каждый десятый специалист в сфере охраны — женщина. Показатель растет в последние несколько лет.

Министерство здравоохранения Ростовской области начало закупку вакцины от гриппа. Начальная цена контракта составляет почти 39 млн руб. Объем поставки составляет 186 300 доз.

В Ростове-на-Дону суммарный плановый выпуск общественного транспорта составляет 951 единицу. В 2027–2030 годах этот показатель, согласно ранее утвержденному документу планирования, будет находиться в диапазоне от 736 до 768 машин.

В августе 2026 года в Ростовской области зафиксировано снижение цен на овощи и железнодорожные билеты на фоне роста стоимости сахара и смартфонов.

Три объекта культурного наследия в Таганроге выставили на приватизацию за 1 рубль.