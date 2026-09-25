На Дону растет число работающих в охране женщин

В Ростовской области примерно каждый десятый специалист в сфере охраны — женщина. Показатель растет в последние несколько лет. Об этом рассказал в открытом интервью «Ъ-Ростов» учредитель и генеральный директор ООО «ЧОО „ОРП-1“» Роман Калинин.

«Женщины стали чаще идти в охрану, вероятно потому, что освободилось много вакантных мест после ухода мужчин на СВО. К тому же, сейчас многие процессы автоматизируются, некоторые специалисты работают в охране просто за компьютером»,— рассказал Роман Калинин. Он отметил, что зачастую женщины более внимательно и ответственно подходят к работе.

При этом в сфере охраны сохраняется дефицит кадров. Особенно остро ощущается нехватка монтажников охранно-пожарных систем и квалифицированных инженеров по видеонаблюдению и охранно-пожарному оборудованию.

Причинами кадрового дефицита Роман Калинин назвал низкую информированность о профессии и уровень оплаты труда. «Охранники в Ростовской области получают примерно 30–50 тыс. руб. в зависимости от объекта. А в соседних ЛНР и ДНР вооруженный охранник получает порядка 120–180 тыс. руб. в месяц»,— отметил он.

Мария Иванова