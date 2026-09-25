В Ростовской области сахар и смартфоны подорожали, овощи подешевели

В августе 2026 года в Ростовской области зафиксировано снижение цен на овощи и железнодорожные билеты на фоне роста стоимости сахара и смартфонов. Соответствующие данные приводит донское отделение Южного ГУ Банка России.

Стоимость сахара увеличилась вследствие сезонного спроса, связанного с периодом домашних заготовок, в то время как производство сахара из нового урожая сахарной свеклы ещё только набирает темпы. В свою очередь, морковь, капуста, свёкла, лук и картофель подешевели благодаря поступлению на рынок свежего урожая.

Рост цен на смартфоны и телевизоры обусловлен летним ослевлением рубля и увеличением торговыми предприятиями расходов на логистику. Одновременно снизились цены на ряд услуг — в частности, на проживание в гостиницах и железнодорожные перевозки.

В целом за месяц потребительские цены в регионе выросли незначительно — на 0,04%. Годовая инфляция составила 6,4%, что превышает среднероссийский показатель (6,3%).

Мария Хоперская