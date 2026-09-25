Обломки дронов повредили два жилых дома и три автомобиля в Мясниковском районе

В Мясниковском районе Ростовской области в результате ночной атаки оказались повреждены два жилых дома и три автомобиля. Уточненной информацией поделился губернатор области Юрий Слюсарь.

Кроме того, в Красносулинском районе повреждено остекление в частном доме. Пострадавших в обоих случаях нет.

Сотрудники администрации населенных пунктов проводят подомовой обход с целью оценки ущерба.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь на 25 сентября дроны атаковали завод нефтепродуктов в Новошахтинске, работа предприятия временно остановлена. Пострадавших нет. Около 50 БПЛА сбили в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, а также в Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском и Красносулинском районах.

Мария Хоперская