Три объекта культурного наследия в Таганроге выставили на приватизацию за 1 рубль

В прогнозный план приватизации на 2026 год включены три объекта культурного наследия регионального значения в Таганроге. Торги пройдут на электронной площадке «РТС-тендер», сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Среди лотов — доходный дом П.С. Дастич (ул. Чехова, 31), построенный в первой четверти XX века, доходный дом Г.Е. Бетулинского (пер. Лермонтовский, 11), возведенный в 1872 году, и комплекс жилых зданий второй половины XIX века (ул. Фрунзе, 54), формирующий облик старой части города. Все объекты находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют комплексной научной реставрации. Правовой статус зданий подтвержден постановлениями комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области (2023–2025 гг.).

Стартовая цена каждого лота составляет 1 руб. (включая НДС). Однако ключевым условием конкурса выступают не финансовые показатели, а обязательства нового собственника. Победитель торгов будет обязан разработать проектную документацию по сохранению объекта в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ, провести комплексные реставрационные работы согласно охранному обязательству и ст. 47.6 указанного закона, а также выполнить требования ст. 29 ФЗ № 178-ФЗ о приватизации государственного и муниципального имущества.

Сроки реставрации будут регламентированы договором купли-продажи и охранным обязательством, что исключает возможность затягивания работ или использования зданий не по назначению.

Мария Хоперская