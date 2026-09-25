В Ростовской области объявили тендер на закупку вакцин от гриппа за 39 млн рублей

Министерство здравоохранения Ростовской области начало закупку вакцины от гриппа. Начальная цена контракта составляет почти 39 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Финансирование осуществляется за счет средств резервного фонда регионального правительства. Заказчику требуется раствор для внутримышечного введения или суспензия для внутримышечного и подкожного введения в дозировке 0,5 мл. Объем поставки составляет 186 300 доз. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«Для позиции установлен запрет, ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, преимущество в отношении товаров российского происхождения, а также товаров, происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС», — отмечается в карточке закупки.

Местом доставки значится переулок Беломорский, 94 — ЗАО «Фармацевт». Согласно данным портала rusprofile, ЗАО «Фармацевт» работает на рынке с октября 1996 года, зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Основной профиль — оптовая торговля фармацевтической продукцией.

Срок подачи заявок на участие в тендере завершится 5 октября. Срок исполнения контракта намечен на 9 декабря 2026 года. Остаточный срок годности препарата, как отмечается, на момент поставки должен составлять не менее шести месяцев.

Константин Соловьев