В Ростове снизят суммарный план выпуска общественного транспорта

В Ростове-на-Дону суммарный плановый выпуск общественного транспорта составляет 951 единицу. В 2027–2030 годах этот показатель, согласно ранее утвержденному документу планирования, будет находиться в диапазоне от 736 до 768 машин.

Как писал «Ъ-Ростов», в городе утвердили документ планирования пассажирского транспорта на 2026–2030 годы, предусматривающий отмену восьми троллейбусных маршрутов. Изменения также затронут автобусную и трамвайную сеть, следует из материалов, опубликованных на портале городской администрации.

В 2026 году планируется прекратить работу троллейбусных маршрутов №1 «Главный железнодорожный вокзал — Сельмаш», №5 «Главный железнодорожный вокзал — Сельмаш», №6 «Центральный рынок — проспект Королева», №9 «Главный железнодорожный вокзал — поселок Пилотов», №8 и №12 «Центральный рынок — ГПЗ-10», №10 «Центральный рынок — ВОС» и №14 «Центральный рынок — площадь 2-й Пятилетки». В мэрии ранее заявляли, что выпуск из 17–20 троллейбусов целесообразнее сосредоточить на трех основных маршрутах, а закрытые направления восстанавливать по мере появления финансирования, в том числе за счет участия в федеральных программах.

При этом предусмотренные на 2024 год планы по закупке 42 троллейбусов реализованы не были. В документе на 2027 год предусмотрен ремонт тяговых подстанций, троллейбусного депо и контактной сети маршрутов №№1, 5, 6, 8, 9, 10 и 12.