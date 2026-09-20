Главные новости за неделю 14–20 сентября. Кубань, Крым, Адыгее

Правительство РФ организовало работу по обеспечению поставок топлива на Кубань. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, в ходе которого стало известно, что поставки в регионы с локальными перебоями, включая Краснодарский край, корректируют в ручном режиме, сообщили в кабмине.

Следователями устанавливаются обстоятельства аварии с участием автобуса в Симферополе.

В Краснодарском крае запустили цифровой сервис для поиска укрытий при угрозе атаки беспилотников. Он доступен в мобильном приложении «Моя Кубань».

Краснодарский край планирует дополнительно направить 5 млрд руб. из краевого бюджета на закупку зерна у фермеров и малых сельскохозяйственных предприятий.

Правительство РФ выделит более 3,4 млрд руб. на строительство и реконструкцию участка автомобильной дороги Симферополь—Алушта—Ялта (155-й км — 180-й км) в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Жительница кубанской станицы Калининской взыскала с фотографа моральный вред и расходы на фотосессию. Она не удовлетворилась результатами съемки, увидев на итоговых кадрах непропорциональные формы.

Основатель сети отелей Marton Андрей Марченко не признал вину по предъявленным ему обвинениям в мошенничестве, незаконном обороте средств платежей и организации занятия проституцией. Дело рассматривается в Октябрьском районном суде Краснодара.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент» долей в «Нестле Кубань» и «Нестле Россия». Nestle заявила, что компания оценивает ситуацию и возможные дальнейшие действия.

В жилом секторе Майкопа произошло падение беспилотника. По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Купмилов.

Избирательная комиссия Краснодарского края опубликовала данные об активности избирателей на выборах депутатов Госдумы. По состоянию на 15:00 20 сентября 2026 года общая явка в регионе достигла 64%.