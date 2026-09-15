Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом в Симферополе

Следователями устанавливаются обстоятельства аварии с участием автобуса в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Республике Адыгея Фото: СУ СКР по Республике Адыгея

Сотрудники Главного следственного управления СКР по региону проводят проверку по факту происшествия с участием пассажирского автобуса № 94. Согласно предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулем, после чего он допустил столкновение транспортного средства с несколькими автомобилями и далее въехал в здание торгового центра.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали девять человек. Всем потерпевшим оказана своевременная помощь.

По указанию главы регионального ведомства Владимира Терентьева проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). Следователи осматривают место происшествия и транспортное средство, истребована техническая и маршрутная документация. Отмечается, что действиям сотрудников компании-перевозчика, ответственных за техническое состояние автобуса и процедуру предрейсового осмотра водителя, будет дана оценка.

Алина Зорина