Жительница Кубани засудила фотографа за неправильно выбранные ракурсы и позы

Жительница кубанской станицы Калининской взыскала с фотографа моральный вред и расходы на фотосессию. Она не удовлетворилась результатами съемки, увидев на итоговых кадрах непропорциональные формы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

В декабре 2023 года жительница Калининской обратилась к фотографу, заказав фотосессию и заплатив за нее 13 тыс. руб. Договор при этом стороны не заключали. Дополнительно на аренду фотостудии, услуги стилистов и визажистов она потратила еще 25 тыс. руб.

«Вопреки ожиданиям, результат фотосессии женщину не порадовал. На фотографиях она выглядела непропорционально и даже несколько увеличено. После консультации с другим специалистом женщина пришла к выводу, что причина ее разочарования — неправильно выбранные ракурсы, позы, освещение и техника съемки. За сатисфакцией она обратилась в суд»,— отмечается в релизе.

Она потребовала взыскать с фотографа стоимость услуги, расходы на фотостудию, стилистов и визажистов, расходы на юридическую помощь, неустойку, проценты за пользование денежными средствами, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма иска составила 301 тыс. руб.

Калининский районный суд назначил экспертизу, которая пришла к выводам о том, что спорные фото имели низкое разрешение и не подходили для дальнейшей печати фотографий в хорошем качестве. Кроме того, фотограф использовал широкоугольный объектив, который при определенных условиях может визуально увеличивать объекты, находящиеся на переднем плане. Результат же съемки зависит от профессиональных навыков фотографа.

В итоге суд удовлетворил иск частично. Он взыскал с фотографа основную сумму ущерба (оплаченные за услуги фотографа 13 тыс. руб., стоимость аренды фотостудии, работы стилистов и визажистов в размере 25 тыс. руб., 10 тыс. руб. неустойки и проценты за пользование денежными средствами в размере 7 тыс. руб., 10 тыс. руб. штрафа, 15 тыс. руб., уплаченные юристу, 4 тыс. руб. госпошлины. Моральный же вред суд оценил всего в 5 тыс. руб.

Истица осталась решением недовольна и обжаловала его в Краснодарский краевой суд, но там с выводами коллег из Калининского суда согласились и оставили его в силе.

Краснодарский юрист Андрей Белов, комментируя эту историю, рассказал «Ъ-Кубань», что размер возмещения, присужденный истице, в целом соответствует практике. При этом он указал на промах фотографа, который решил работать без договора, ведь его условиями специалист мог себя подстраховать от подобных исков. Также он заметил, что фотограф мог бы попытаться в качестве соответчиков привлечь в процесс еще стилистов и визажистов, чтобы разделить с ними ответственность за неудавшуюся картинку, а не списывать неудачную фотосессию исключительно на широкоугольный объектив и плохое освещение.

Михаил Волкодав