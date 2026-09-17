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Кабмин направит более 3,4 млрд рублей на ремонт трассы к Южному берегу Крыма

Правительство РФ выделит более 3,4 млрд руб. на строительство и реконструкцию участка автомобильной дороги Симферополь—Алушта—Ялта (155-й км — 180-й км) в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Фото: Виктория Самко

Фото: Виктория Самко

Контракт на реконструкцию 16-километрового участка трассы (от поселка Перевальное до Алушты) был заключен в феврале 2025 года с петербургским АО «ВАД» — стоимость работ оценена в 60,6 млрд руб., срок завершения — конец 2030 года. В декабре прошлого года на опережающее финансирование проекта правительство направило 4,2 млрд руб.

После завершения работ техническая категория дороги будет повышена до IВ. В настоящее время большая часть участка — двухполосная, четырехполосным является лишь один отрезок.

Мария Хоперская

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