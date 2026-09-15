В Краснодарском крае заработал цифровой сервис поиска укрытий при атаке БПЛА

В Краснодарском крае запустили цифровой сервис для поиска укрытий при угрозе атаки беспилотников. Он доступен в мобильном приложении «Моя Кубань», сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Сервис автоматически определяет геолокацию пользователя и показывает ближайшие укрытия с информацией о них. Картой можно пользоваться в офлайн-режиме, если предварительно загрузить необходимые данные.

В систему уже внесено около 5 тыс. объектов. Муниципальные специалисты постоянно актуализируют сведения. В разделе «Безопасность» также размещены памятки и алгоритмы действий при различных видах угроз, подготовленные на основе рекомендаций экстренных служб.

При объявлении угрозы жителям рекомендуют укрываться в капитальных зданиях, предпочтительно в помещениях без окон и с несущими конструкциями — коридорах, кладовых, ванных комнатах и санузлах. Выходить на открытое пространство не следует.

Жильцам многоквартирных домов, где в качестве укрытий могут использоваться подвальные помещения, рекомендовано заранее проверить маршруты доступа, контакты ответственных лиц и наличие ключей. При отсутствии или неактуальности этой информации следует обратиться в управляющую организацию. Для обеспечения доступа к укрытиям жильцам также предлагают сделать дубликаты ключей.

Для сообщений об ошибках или неактуальных сведениях в приложении предусмотрена форма обратной связи.

Вячеслав Рыжков