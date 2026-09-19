Главные новости за 19 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области явка на выборы депутатов Государственной Думы на 15:00 19 сентября достигла почти 45%. В этом году право впервые отдать свой голос получили почти 45 тысяч жителей региона.

В Ростовской области летом спрос на специалистов-вальцовщиков вырос на 112%, на закройщиков — на 89%, на ремонтников — на 64%.

В Ростове-на-Дону запустили социальный проект, в рамках которого в центре города заработали точки бесплатного Wi-Fi. Бесплатный доступ в интернет доступен на трех локациях: в переулке Соборном, на улице Пушкинской и в переулке Университетском.

На набережной Таганрога планируют построить спортивную площадку с зонами для волейбола, баскетбола, мини-футбола и тренажерами. Планируемое финансирование составит 22 млн руб. Строительство могут начать в следующем году.

Президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев заявил, что находится в контакте с ФК «Ростов» и планирует посетить город и обсудить финансовое положение команды.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над ижевским «Университетом» в третьем туре Суперлиги 2026/27. Матч во Дворце спорта в Ростове-на-Дону завершился со счетом 43:21 (22:10).