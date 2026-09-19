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Явка на второй день выборов в Ростовской области составила 45%

В Ростовской области явка на выборы депутатов Государственной Думы на 15:00 19 сентября достигла почти 45%. Об этом сообщает донской Избирком.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», по данным Избирательной комиссии Ростовской области, общая активность избирателей на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ IX созыва по итогам первой половины дня голосования превысила 25%. В этом году право впервые отдать свой голос получили почти 45 тысяч жителей региона.

Константин Соловьев

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